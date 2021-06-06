Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Badgis Valisi Hüsamettin Şems, yaptığı basın açıklamasında, Badgis'in Ab Kemeri ilçesine bağlı Gendab bölgesine yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

11 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 11 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Şems, hayatını kaybedenlerin arasında kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

TALİBAN SORUMLU TUTULDU

Vali Şems, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan hükümetine göre yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Mayıs ayında bin 455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi temmuzda tamamlanabilir ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 16-20 arasında tamamlandığını duyururken sürecin beklenin aksine 11 Eylül'de değil, temmuzda tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Afganistan'daki ABD askerlerinin yüzde 20'si çekildi ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme süreci 1 Mayıs’ta resmi olarak başlamıştı. ABD Merkez Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin yüzde 20'sinin Afganistan'dan çekildiği bildirildi.