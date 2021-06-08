Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail polisleri, Kudüs'te hazırladığı meyve suyuna "Kudüs İntifadası" adını veren 27 yaşındaki Filistinli genci gözaltına aldı.

İsrail'deki bir gazetenin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Kudüs'ün Cebel El-Mukebbir bölgesinde taze sıkılmış meyve suyu satan bir büfeye İsrail polisleri tarafından baskın düzenlendi. Polis, büfenin sahibi Filistinli genci gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADA TANINMIŞTI

Gözaltına alınan Filistinli, Kudüs'te Filistinlilere, Mescid-i Aksa'ya ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik İsrail'in ihlallerine tepki amacıyla hazırladığı meyve sularından birine "Kudüs İntifadası" adını vererek, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı kapısı önünde toplanan Filistinlilere ücretsiz dağıtmasıyla sosyal medyada tanınmıştı.

254 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Terör devleti İsrail, 10 Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 10 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinliyi şehit etmiş, 2000'e yakın kişinin yaralanmasına neden olmuştu.