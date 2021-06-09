Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin bazı eyaletlerinde Covid-19 aşısına karşı isteksizlik aşılama hızını önemli ölçüde düşürürken, bağımsızlık kutlamalarının yapılacağı 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için çalışmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Washington Post'a göre, çeşitli eyaletlerdeki sağlık görevlileri, aşı merkezlerine gitmeyen insanları cezbetmek için, mağaza, park ve fabrikaları ziyaret ederek aşılamaya katılımı artırmaya çalışıyor.

3'TE 1'İ AŞI İÇİN ACİLİYET HİSSETMİYOR

Gazetenin haberinde yer verilen anketlere göre, Amerikalıların yaklaşık üçte biri aşı olmak için aciliyet hissetmiyor.

12 yaşın üzerindeki çocuklara da aşı izni verildiği bir dönemde, birçok eyalette aşılanma oranlarının hala yüzde 50'nin altında seyrettiği, 4 Temmuz'daki yüzde 70 hedefine ulaşılması için bazı eyaletlerde ciddi bir reklam, piyango ve promosyon yarışına girildiği belirtildi.

AŞI İÇİN ÖDÜLLÜ KAMPANYALAR DÜZENLENİYOR

Aşıyı teşvik amaçlı promosyonlar arasında bira, çörek, esrar ve ateşli silah gibi ürünler bulunurken, birkaç eyalette milyon dolarlık nakit ödüllü piyango kampanyaları devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 139 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

ABD'de aşılamada 'yan etki' sıkıntısı! ABD'de Moderna ilaç firmasına ait Kovid-19 aşısı yaptıranların bazılarında şiddetli yan etkiler görülmesi üzerine California eyaletinin belirli bölgelerinde aşı çalışmaları durduruldu.

ABD'de aşı üretiminin hızlandırılması için harekete geçildi ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 ay sürebileceğini belirttiği aşı üretimi için hızlandırma programının başlatıldığı duyurulurken, Remidesivir olarak bilinen ve test aşamasında olan deneysel ilacın ilk denemelerde olumlu sonuç verdiği belirtildi.