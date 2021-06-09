Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atina yönetimi, muhtemel toplu göçmen akınlarına karşı önlem aldı. Bu kapsamda, bir süre önce Meriç Nehri sınır bölgesine taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi yerleştirdi. Avrupa Birliği (AB) ise Yunanistan'ın bu tedbirine tepki gösterdi. AB, sağır edici seviyede ses çıkaran ses topunu "tuhaf bir yöntem" değerlendirmesiyle eleştirdi.

KRİZ, BİR SORUYLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bu konu yüzünden neredeyse AB Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis birbirine girecekti. Brüksel'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyen ikiliye, “ses topu” soruldu.

JOHANSSON: GARİP BİR YÖNTEM

Johansson, görüşmede bu konuyu konuşmadıklarını belirterek, Yunan bakana “Bu, sınırlarınızı korumak için garip bir yöntem" dedi. Mitarakis ise savunmaya geçip “Uluslararası hukuku ihlal etmeyen teknolojileri kullanabiliriz. Bu, kimseyi tehlike altına sokmadan AB sınırlarını koruyabilir. Yunan polisi ile sahil güvenliğinin sınırlarda ve Ege'de özellikle son iki yılda insan hayatının korunmasında mükemmel bir geçmişi var” diye konuştu.

YUNAN BAKAN: SİZE BİLGİ VEREMEM

Yunan bakan, Yunanistan'ın ses topu kullanarak AB hukukunu ihlal edip etmediği sorusunu ise “Yunan polisini etkileyecek operasyonel konular hakkında konuşmayacağım. Bu operasyonel konuları insan kaçakçılarının eline geçecek bilgilerin dışında tutmak önem taşıyor. Polis, ne yapıyorsa kendi yöntemlerini kullanarak yapmalıdır. Önemli olan şu; bu tuhaf değil. Her şey etkili şekilde ve AB mevzuatı dâhilinde olmak zorunda… Bazı şeylerin AB mevzuatına uygun olmadığı görüşü varsa bunu tartışmak için gerekli forumlar bulunmaktadır. Eğer istenirse biz de bunun teknik tarafıyla ilgili bilgi sağlayabiliriz. Bu yüzden bugün siyasi seviyede bu konuyu görüşmedik" cevabını verdi.

SİNİRLER İYİCE GERİLDİ

Ardından Johansson tekrar söz alarak "Bence bu sınırlarınızı korumak için tuhaf bir yol. Bu, AB Komisyonu tarafından kurulmuş bir şey değil. Bunun temel haklara uygun olduğunu ümit ediyorum. Bu güç netleştirilmeli. Bir ihlal sürecinde değiliz" karşılığını verdi.

AB'nin Yunanistan'a tepki göstermesiyle iyice gerilen ilişkiler bu basın toplantısında yaşanan kavgayla birlikte tamamen gün yüzüne çıkmış oldu. Şimdi AB’nin bu konuyla ilgili ne gibi adımlar atacağı bekleniyor.

SES TOPU NEDİR?

Sivil ve askerî alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara sebep oluyor ve sonucu belirsiz sağlık problemlerine yol açabiliyor. Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan ve "ses topu" olarak adlandırılan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek sistem, bazı AB ülkeleriyle insan hakları savunucularının da tepkisini çekiyor. Ses topu, bir savaş uçağının gürültüsüne eş değerde ses çıkarabiliyor.

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