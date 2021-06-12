Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya'nın orta kısmındaki Boyaca yönetim merkezinde bulunan kömür madeninde korkunç bir kaza gerçekleşti. İlk belirlemelere göre; Socha kasabasındaki "Santa İnes" adlı maden ocağında gaz birikmesinden kaynaklandığı tahmin edilen patlamanın 9 madencinin canına mal olduğu öğrenildi.

GÖÇÜK ALTINDA 2 MADENCİ DAHA VAR

Göçük altında 2 madencinin daha olduğu bilgisi paylaşılırken şimdiye kadar 3 kişi kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 9 madenci ise öldü.

Ulusal Madencilik Ajansına (ANM) göre, 2020'de meydana gelen 161 maden kazasında 171 kişi yaşamını yitirdi, yılbaşından bu yana da 27 maden kazasında 50'den fazla madenci hayatını kaybetti.

Kolombiya'da 2010'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi ,"ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

Çin'de madeni su bastı, işçiler mahsur kaldı Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde madeni su bastı, işçiler mahsur kaldı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde su basan kömür madeninde 21 işçi mahsur kaldı Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir kömür madenini su basması sonucu 21 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.