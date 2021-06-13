Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın bölgesindeki Ardea ilçesinde 34 yaşlarında kimliği henüz açıklanmayan silahlı saldırgan bir parkta etrafa ateş açtı. Saldırıda yaralanan bir kişi olay yerinde ölürken, biri 5 diğeri 10 yaşındaki iki çocuk kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANAMADI

Saldırının ardından kaçmayı başaran saldırgan, evinde barikat kurdu. Polis saldırganın evinin etrafını sardı. Saldırgan henüz yakalanmazken operasyonun devam ettiği belirtildi.

TARTIŞMA SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Ardea belediye başkanı Mario Savarese yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre her şey anlamsız bir tartışmadan kaynaklanıyor. Olay yerindeyim. Durum şu anda polisin kontrolünde. Yaşananlar beni çok üzdü. Gerekli tüm bilgileri aldım. Umarım fail en kısa sürede ele geçirilir" açıklaması yaptı. Savarese, saldırgan ile hayatlarını kaybedenlerin herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Yerel basın saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve yaşadığı bölgede taciz ve hakaret gibi olaylara karıştığını yazdı.

Rusya'da okula silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberine göre; Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 yaralı New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu yaralıların sayısı 3'e yükseldi.