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İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı daha bulaştırıcı İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı daha bulaştırıcı İngiltere Başbakanı Johnson tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Hindistan varyantıyla ilgili endişe veren açıklamalarda bulundu.