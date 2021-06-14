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İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı daha bulaştırıcı İngiltere Başbakanı Johnson tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Hindistan varyantıyla ilgili endişe veren açıklamalarda bulundu.
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AYRINTILAR GELİYOR...
İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı daha bulaştırıcı İngiltere Başbakanı Johnson tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Hindistan varyantıyla ilgili endişe veren açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İngiltere,koronavirüs,