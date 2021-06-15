Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de maskeli soyguncular, Londra’nın batısında Sloane Meydanı’nda ünlüler için gözlük tasarlayan Tom Davies’in (46) dükkanını soydu.

Camı kırarak içeriye giren soyguncular, çalan alarm eşliğinde 50 saniye içinde işlerini tamamlayarak 500.000 sterlin (6.000.000 TL) değerinde gözlük ve çerçeve alıp polis gelmeden kaçtı.

CRUELLA FİLMİNDE KULLANILAN GÖZLÜK DE ÇALINDI

Çalınan gözlük çerçeveleri arasında sinema filmi Cruella için özel olarak üretilen 6 çerçeve de var.

Soygun sebebiyle tüm personelin harap vaziyette olduğunu ifade eden Davies, “Kadın oyuncular Emma Thompson ve Emma Stone'un gözlükleri de çalındı. Bunlar benim için çok kıymetli. Çok tanınır oldukları için bu gözlükleri satamazlar” dedi.

Filmde kullanılan gözlükleri yardım faaliyetlerinde kullanmak üzere daha önce açık artırmayla satmayı düşündüğünü belirten Davies, hırsızların yakalanmasına yol açan kişilere ödül vereceğini ifade etti.

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