Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de çoban köpeği olarak kullanılan Peggy isimli köpek, işitme duyusunu kaybedince Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği RSPCA’ya teslim edildi.

İŞARET DİLİ ÖĞRETMEYE BAŞLADI

Hayvana RSPCA yöneticilerinden Chloe Shorten sahip çıktı. Peggy’yi yeniden sahalara, işinin başına göndermeye kararlı olan Shorten, hayvana işaret dilini öğretmeye başladı.

Norfolk’ta yaşayan Shorten, bu konuda ilerleme kaydetti, Peggy el ve vücut diliyle verilen komutlara göre hareket etmeye başladı.

EL VE VÜCUT HAREKETLERİNİ ANLIYOR

Sağır bir köpeği eğitmenin çok zor olduğunu belirten Shorten, “El işaretlerim ve vücut hareketlerimden ne dediğimi anlıyor. Mesela elimin baş parmağımı yukarı kaldırmam ‘iyi kız’ anlamına geliyor. Her geçen gün kendisini geliştiriyor, yeni şeyler öğreniyor. Bu işi yapmak onu mutlu ediyor” dedi.

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