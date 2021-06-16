Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde Kovid-19 virüsüne karşı toplam 2 milyar 450 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

EN FAZLA AŞI KULLANAN ÜLKE ÇİN

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 923 milyon 910 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 311 milyon 890 bin ile ABD, 261 milyon 970 bin ile Hindistan, 80 milyon 270 bin ile Brezilya, 72 milyon 40 bin ile İngiltere, 61 milyon 430 bin ile Almanya, 44 milyon 300 bin ile Fransa, 43 milyon 260 bin ile İtalya, 37 milyon 800 bin ile Meksika, 36 milyon 588 bin ile Türkiye, 33 milyon 630 bin ile İspanya, 32 milyon 910 bin ile Rusya, 32 milyon 600 bin ile Endonezya, 29 milyon 920 bin ile Kanada, 26 milyon 380 bin ile Japonya, 24 milyon 690 bin ile Polonya ve 20 milyon 660 bin ile Şili izledi.

HER 100 KİŞİDE EN ÇOK AŞI ORANI SEYŞELLER'DE