Dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde Kovid-19 virüsüne karşı toplam 2 milyar 450 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
EN FAZLA AŞI KULLANAN ÜLKE ÇİN
Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 141,19 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.
BAE dahil 9 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Seyşeller’de 139,51, Malta'da 135, San Marino'da 128,62, İsrail'de 122,84, Bahreyn'de 111,97, Moğolistan'da 108,77, Şili'de 108,06 ve İngiltere'de 106,12 oldu.
TÜRKİYE LİSTEDE 10. SIRADA
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 36 milyon 588 bin 722 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 42,97 oldu. 22 milyon 591 bin 630 kişiye ilk doz, 13 milyon 997 bin 92 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 177 milyon 64 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 828 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
AB ülkeleri Kovid-19 aşı sertifikasını onayladı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının kullanımını onayladı. Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
DSÖ’den Avrupa’ya Delta varyantı uyarısı: 60 yaş ve üstü korunmasız Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve yüksek oranda bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile ilgili Avrupa ülkelerini uyardı. Kluge, özellikle 60 yaşın üzerindekiler olmak üzere birçok popülasyonun korunmasız kaldığını bildirdi.
G7 yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, fakir ülkelere G7 ülkelerinden 1 milyar doz koronavirüs aşısı bağışlanacağını açıkladı.
Aşıya tam gaz devam Türkiye aşıya hız verdi. 45 yaş üstü ile sanatçılar ve müzisyenler aşılarını yaptırmaya başladı. Bugünden itibaren berberler ile kafe ve lokanta çalışanları da aşıya dâhil edildi.