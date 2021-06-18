Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez ABD'nin yeni yönetimine yönelik açıklamalarda bulundu. İktidardaki Kore İşçi Partisinin kongresinde yeni ABD yönetiminin politika eğilimine yönelik ayrıntılı analiz yapan Kim, ülkesinin Biden yönetimindeki ABD ile 'hem diyaloğa hem çatışmaya' hazırlıklı olmasını istedi. Kim, "Hem diyalog hem de yüzleşme; devletimizin onurunu ve bağımsız kalkınma konusundaki çıkarlarını korumak için özellikle yüzleşmeye tam olarak hazırlanmalıyız" dedi.

Kore yarımadasındaki durumu istikrarlı bir şekilde kontrol altına almaya yönelik çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulunan Kim, bölgede hızla değişen duruma çabuk tepki verme ve bununla başa çıkmanın önemini dile getirdi. Toplantıda Kim'in nükleer silahlardan ve kıtalararası balistik füzelerden söz edip etmediği konusunda ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

BIDEN YÖNETİMİYLE İLK GÖRÜŞME İSTEĞİ

Joe Biden yönetiminin Ocak ayında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez Biden yönetimiyle görüşme isteğini açıkça dile getiren Kim'in bu çıkışı, yaklaşık 18 aydır beklemede olan nükleer silahlardan arındırma müzakereleri konusunda yeni umutların doğmasına neden oldu.

13 Haziran’daki G7 Liderler Zirvesi’nde liderler, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması gerektiğini vurgulamıştı. Kuzey Kore’nin nükleer programını terk etmesi gerektiğini vurgulayan liderler, Kim’e diyalog çağrısında bulunmuştu.

KUZEY KORE KITLIKLA KARŞI KARŞIYA

Kim, 2 gün önce kamuoyuna yansıyan bir diğer açıklamasında ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya olduğunun sinyalini vermişti. Tarım sektörünün geçtiğimiz yıl meydana gelen seller nedeniyle tahıl üretim hedefini tutturamadığını belirten Kim, gıda arzında durumun "endişe verici" olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle Kim'in son açıklaması, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin nükleer ve balistik füze programı nedeniyle yaptırım uyguladığı Pyongyang'ı yaşanılan zorlu ekonomik süreçten kurtarmak üzere atılan bir taktik adım olarak yorumlandı.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Biden'ı düşmanca politika izlemekle suçladı Kuzey Kore, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine kendilerine karşı düşmanca politika izleme suçlamasında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki ekonomik durumu 1990'lardaki kıtlığa benzetti Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkedeki ciddi ekonomik problemlerle mücadelede başka bir "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulundu.