Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şaşırtan görüntüler Alplerden geldi. Yaz aylarının başlarında Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görüldü. Bilim adamları, renk değiştiren kar ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı.

KARBONDİOKSİT MİKTARININ ARTMASI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN OLUYOR

Mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine sebep olduğunu ve bu durumun havadaki karbondioksit miktarının artması ve iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiği kaydeden bilim adamları, mikroalglerin kışın da bulunduğunu, fakat sayıları ve yeşil renkleri nedeniyle daha az göründüklerini belirtti.

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Hücre ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Direktörü Eric Marechal yaptığı açıklamada, "Mayıs'tan itibaren güneş ışınlarının çok güçlü hale gelmesiyle algler, güneş kremi görevi gören kırmızı moleküllerden oluşan bir kalkan oluşturur. Bu dönem, çoğaldıkları zamana denk gelerek zirvelerde inanılmaz manzaralar sunuyor" ifadelerini kullandı.

BUZLARIN ERİMESİNİ HIZLANDIRIYOR

Yaşanan bu durumun son yıllarda endişe verici şekilde artmasının sebebinin, alglerin beslendiği atmosferdeki karbondioksitin artışı olabileceği konuşulurken, mikroalglerin kar erimesini hızlandırdığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Direktör Marechal, "Ne yazık ki, kırmızı renk karın albedo etkisini ortadan kaldırarak buzulların erimesini kolaylaştırıyor. Bu durum, güneş ışınlarını daha az yansıtır, ısınır ve daha hızlı erir" dedi.

"SAĞLIK VE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN İLGİSİNİ ÇEKEBİLİR"

Bu mikroalglerin, antioksidanlar açısından zengin olmaları nedeniyle hücre yaşlanmasına karşı mücadelede kullanabileceği bildiren Marechal, "Sanguina molekülleri antioksidanlar açısından zengindir ve hücrelerin yaşlanmasına karşı mücadelede sağlık ve hatta yeni yakıtları sentezlemek için enerji sektörünün ilgisini çekebilir" ifadelerini kullandı.

Haziran ayının ortasında kar yağdı Kışın soğuk ve sert havası ile bilinen Sivas'ta Haziran ayında kar sürprizi yaşandı.