Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antonio Guterres, tek başına aday gösterildiği Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yeniden seçilerek, ikinci kez söz konusu göreve getirildi.

YARIŞA TEK ADAY OLARAK GİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ikinci kez seçildiğini açıkladı. Ülkesi Portekiz tarafından aday gösterilen ve tek aday olan Guterres, BM Genel Sekreterliği görevine yeniden atandı. Söz konusu kararı BM 75’inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır açıklarken, kararın açıklanmasının ardından salona davet edilen Guterres bir kez daha yemin etti. Görevine 5 yıllığına yeniden atanan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.

Guterres’in ikinci dönemine BM Güvenlik Konseyi tarafından 8 Haziran’da onay verilmişti. Konseyde yapılan oylamada, üyeler oy birliği ile Guterres'in görevine ikinci dönemde de devam etmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.

2017'DEN BERİ GÖREVDE

Eski Portekiz Başbakanı 72 yaşındaki Gutteres, 2017'den bu yana BM Genel Sekreterlik görevini yürütüyor. Yaklaşık 10 kişi daha Genel Sekreterliğe talip olurken, 193 üyeden hiçbiri söz konusu kişileri onaylamadığı için resmi olarak aday olamadı. Genel Kurul'da yapılması beklenen oylamanın ise formaliteden olması ve yakında düzenlenmesi bekleniyor.

Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin'i görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin meselesini görüştü.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kudüs çağrısı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kudüs'te yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu söyleyerek, İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısı yaptı.

