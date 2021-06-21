Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Elektrik Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Gulamali Rahşanimehr, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, acil durum nedeniyle Buşehr nükleer elektrik santralinin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

ELEKTİRİK KESİNTİLERİ OLACACK

Yaşanan acil durumun nedeniyle ilgili bilgi vermeyen Rahşanimehr, elektrik üretiminin 1000 megavat düşeceğini ve bunun da elektrik kesintilerine yol açabileceğini ifade etti.

KRİPTO MADENCİLER SORUMLU

Rahşanimehr ayrıca, kripto para madencilerinin Tahran'ın tükettiği elektriğin neredeyse yarısını tükettiklerini belirterek, geçen hafta 3 binden fazla kripto para üretim cihazına el koyduklarını kaydetti.

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