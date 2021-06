Türkiye Gazetesi

AB Konseyi Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, Başbakan Bettel'in bu sabah hafif belirtiler göstermesi üzerine Covid-19 testi olduğunu açıkladı. Leyts, yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Leyts, Brüksel'de 24-25 Haziran'da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne katılan Bettel'in belirtileri göstermeden önce AB ülkelerinin liderleriyle yakın temas içinde olmadığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini aktardı. Bettel'in zirve toplantılarının hemen öncesinde yapılan testinin negatif çıktığını kaydeden Leyts, AB Konseyi'nin, toplantılar sırasında sosyal mesafenin sağlanabilmesi için bütün önlemleri aldığını ifade etti.

EVİNDE KARANTİNAYA ALINDI

Bettel'in ofisinden yapılan açıklamada da başbakanın baş ağrısı ve hafif ateş gibi belirtiler gösterdiği bildirildi. Bettel'in 10 gün boyunca evinde kalacağı ve evden çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Bettel, 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının ilk dozunun kendisine yapıldığını duyurmuştu.

ASTRAZENECA AŞISI OLAN ROCKÇI ÖLDÜ

Öte yandan İngiltere Newcastle'da yaşayan ve Zion olarak bilinen rock şarkıcısı, AstraZeneca aşısı olduktan iki hafta sonra nadir görülen komplikasyonlar sebebiyle beyin kanamasından can verdi. Aşı vurulduktan sonra şiddetli baş ağrısı şikâyeti ile hastaneye başvuran 48 yaşındaki şarkıcının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan ön raporda ölüm sebebinin Covid-19 aşısının yol açtığı bir komplikasyon olabileceği bilgisine yer verildi. Şarkıcı glam punk grubu Spit Like This ile yıllarca ülkenin çeşitli bölgelerinde konserler düzenlemişti.

MODEL DE HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ikamet eden 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois de geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetmişti. Bu olay sonrası aşı İngilitere'de tartışılmaya başlamıştı.

