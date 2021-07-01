Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Delta mutasyonunun hızlı bir şekilde yayılması, koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesine neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda kısıtlamaların hafifletilmesi, seyahatlerin sıklaşması ve insanların yeniden bir araya gelmesi nedeniyle Avrupa'da vaka sayısında yüzde 10'luk artış yaşandığını kaydeden DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, yeni bir Covid-19 dalgası konusunda uyarıda bulundu.

"AVRUPA'NIN YÜZDE 63'Ü AŞININ İLK DOZUNU BEKLİYOR"

Avrupa'daki insanların yüzde 63'ünün hala aşının ilk dozunu beklediğini kaydeden Kluge, ağustos ayına kadar aşılamanın tamamlanamayacağını ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle beraber Avrupa'da büyük tehdit oluşturan Delta mutasyonunun artacağını ifade etti.

"AŞILAR DELTA'YA KARŞI ETKİLİ"

Aşılamanın virüse karşı koruma sağladığını belirten Klauge, yeni mutasyonların hastaneye yatışlarda, vaka ve can kayıplarında artışa neden olacağını belirtti. Klauge, "Aşılar Delta mutasyonuna karşı etkilidir. Bir doz değil, iki doz uygulanmalıdır. Aşılamadaki gecikmeler hayatlara ve ekonomilere mal olur. Aşılama ne kadar yavaş olursa o kadar çok mutasyon ortaya çıkacaktır" dedi.

YENİ DALGA UYARISI

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Gerekli tedbirler alınmazsa Avrupa'da kaçınılmaz olarak yeni bir virüs dalgası olacak" uyarısında bulundu. Birçok ülkenin aşılamada iyi durumda görünmesine rağmen Avrupa'daki aşılama ortalamasının yüzde 24 olduğuna dikkat çeken Kluge, yaşlıların ve sağlık çalışanlarının hala savunmasız olduğunu vurguladı.

İKİ DOZ AŞI VURGUSU

Kluge, bu durumlarda maske takılması ve özellikle iki doz aşı olmanın önemli olduğunu ifade etti. Kluge, seyahat etmenin virüsün yayılmasında büyük risk taşıdığını belirterek "iki doz aşı olmanın virüse karşı alınacak en iyi önlem" olduğunu dile getirdi.

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