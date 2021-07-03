Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da son dönemlerde başta Delta olmak üzere farklı türlerde koronavirüs mutasyonlarının tespit edilmesinin ardından vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor.

SALGIN BAŞLAGICINDAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 697 kişinin virüse yenik düşmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi. Son veriyle birlikte ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 262'ye yükseldi.

5 GÜNDE ÖLÜM SAYISI REKOR YAPTI

Ülkede art arda 5. gün ölüm sayısında rekor kırılırken, dün 679, 1 Temmuz'da 672, 30 Haziran'da 669, 29 Haziran'da ise 652 can kaybı kayda geçmişti.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE

Rusya’da son 24 saatte 24 bin 439 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 5 milyon 585 bin 799’a yükseldi. Son 24 saatte görülen vaka sayısı, 15 Ocak'tan bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Vaka ve ölüm sayısının en çok görüldüğü başkent Moskova'da son 24 saatte 7 bin 446 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, toplam vaka sayısı 1 milyon 380 bin 151'e yükseldi. Moskova'da dün 112 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, son 24 saatte ise 116 can kaybı kaydedildi. Başkentte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 784'e ulaştı.

Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı Rusya’da son bir günde 679 vatandaşın koronavirüs yüzünden yaşamını yitirmesi ile ülkede pandeminin başlamasından beri görülen en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

Rusya felaketi yaşıyor! Rehavetin sonu Koronayla savaşta sağlanan göreceli başarıyla rehavete kapılan Ruslar, ağır bedel ödüyor. Ülkede bir günde 652 kişi Covid’den öldü.