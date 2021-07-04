Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da meydana gelen yoğun yağışlar ve taşkınlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kyodo ajansından alınan bilgileye göre Atami şehrinde yoğun yağmur ve taşkınlar sebebi ile meydana gelen heyelanda 2 kişinin hayatını kaybettiği yetkililerce bildirildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine polis ve Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli yaklaşık 700 kişi katılıyor.

20 BİNDEN FAZLA HANEYE TAHLİYE EMRİ

Yaşanan felakette 10'dan fazla ev yıkıldı ve 130'dan fazla hane zarar gördü.

20 binden fazla hane için ise tahliye emri verildi.

AFET GÖREV GÜCÜ KURULDU

Heyelan ve taşkın sonrasında Başbakanlıkta afet görev gücü kuruldu, Başbakan Suga Yoşihide, afetle ilgili bakanlık ve kuruluşlardan bilgi aldı.

Meteoroloji Ajansı da halkı, toprak kayması, sel ve nehir taşkınlarına yönelik maksimum önlem almaya çağırdı.

Her yıl haziran ve temmuz aylarına denk gelen mevsimsel yaz yağmurlarının hafta sonu ülkenin batısındaki Japon Denizi'ne doğru yönelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da meydana gelen felaket sonrası "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Mesajda, "Japonya'nın Shizuoka Eyaleti'ne bağlı Atami şehrinde 3 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen ve en az 20 kişinin kaybolduğu sel ve toprak kayması nedeniyle dost Japonya halkının ve Hükümeti'nin kederini paylaşıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Afetlerin zararı 15 trilyon dolar Orman yangını, çölleşme, kuraklık ve arazi bozulumu her yıl küresel ekonomiye 15 trilyon dolar zarar veriyor. 2025 yılına kadar dünyada yaklaşık 1,8 milyar insanın ciddi su kıtlığı yaşayacağı ve dünya nüfusunun üçte ikisinin su sıkıntısı çekeceği tahmin ediliyor.

Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini istedi Koronavirüs salgınında 4. dalgayı yaşayan Japonya'da, Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini istedi.