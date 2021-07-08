Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatar, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 1963’te “Kanlı Noel” olarak tarihe geçen olayda, Rum terörist ve çeteciler tarafından o zaman tabip binbaşı olarak Kıbrıs’ta görev yapan Nihat İlhan’ın, ilk eşi ve üç çocuğunun hunharca evlerinde katledildiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

Onlar hep bizim yüreğimizdedir, o acıları biz hep yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bir vefa duygusuyla ben Elâzığ’ı kabirlerini ziyaret ettim. Mustafa İlhan ve kız kardeşi Şebnem Hanım’a dedim ki ‘Ben senin şehit edilen kardeşlerinle aynı yaştayım. 1960 doğumluyum, 1960, 1961, 1962 doğumlu sabicikler şehit olmuşlar, bugün yaşasalardı belki onlar da profesör, doktor olacaklardı.’ Ben o çocuklardan iki mahalle ötede bir çocuktum, rastgele o aileye gelmişler. O teröristler, iki mahalle daha gelseler belki de ben şehit olacaktım.

Türkiye’nin geldiği aşamada gerek tıp gerekse diğer alanlarda içinde bulunduğu şartlarda büyük başarılarını KKTC’den memnuniyet ve gururla izlediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar “Biz tekiz ve biriz, Türkiye ne kadar güçlü olursa tıp dâhil, bütün bu alanlarda ne kadar başarılı olursa, ne kadar gelişirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de o kadar başarılı olur” dedi.

Tatar: KKTC, Türk milleti için önemli bir devlettir Bir dizi gezi ve ziyarette bulunmak üzere Elazığ'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türk milleti için önemli bir devlet olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunmasında bu devleti sonuna kadar savunmamız lazım. Sonuna kadar Türklük için o coğrafyada var gücümüzle hakkımızı, istiklal ve istikbalimizi o şekilde muzaffer eylememiz lazım" dedi.