SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi oldu.
ABD'DEN FIRLATILDI
Branson'un şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği, Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, sabah saatlerinde ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı.
Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 100 kilometre irtifaya ulaşan aracın uzayın başladığı noktaya ulaştığı duyuruldu.
90 DAKİKALIK YOLCULUK
Yolculuğun 90 dakika sürdüğü belirtilen açıklamada, Uzay Uçağı Unity-2'nin Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yerel saatle 12.00'de New Mexico'da yeryüzüne indiği ifade edildi.
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