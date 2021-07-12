Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı.

Milyonda bir olay: Havadaki golf topuna yıldırım çarptı

HAVADAKİ TOPA YILDIRIM ÇARPTI

Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde, fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.

Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez’in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.

Gomez, olayın ardında yaptığı açıklamada, “Yıldırımın bana değil de topa çarpmasına sevindim" dedi.

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