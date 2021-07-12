Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, saldırının 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşı tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

İFADELERİNE ULAŞILDI

Saldırıyla ilgili olarak 28 kişi gözaltına alındı, bunlardan 19’u tutuklandı. Sunday Miami Herald gazetesi, tutukluların ifadelerine ulaştı.

Saldırganlar, Moise’yi gözaltına almak için oraya gittiklerini, öldürme gibi bir niyetlerinin olmadığını iddia ettiler. Savcı Clement Noel de Amerikalı şüpheliler James A. Solages (35) ve Vincent Joseph’İn (56), sadece mütercim olarak orada bulunduklarını, cinayetle alakalarının olmadığını ifade ettiklerini bildirdi.

DİKTATÖR OLMAKLA SUÇLANIYORDU

Moise, diktatör olmak ve ülkeyi Ocak 2020’den bu yana kararnamelerle idare etmekle suçlanıyordu. Suikastın arkasında kimin olduğu henüz tespit edilemedi.

Haiti devlet başkanının karısı suikastı anlattı Suikast saldırısı sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse’nin karısı Martine, "Paralı askerler gelip kocama kurşun yağdırdı. Jovenel Moïse gibi bir devlet başkanına konuşma şansı vermeden suikast yapmak için cesareti olmayan, azılı bir suçlu olmak lazım" dedi.

Haiti'de suikast timi yakalandı Haiti Devlet Başkanı’na suikast gerçekleştiren şüphelilerden 10'u öldürüldü, 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı düzenlenen operasyonla yakalandı

Haiti Devlet Başkanı evinde suikasta uğradı Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.