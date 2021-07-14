Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova’nın batısında yer alan Deçan kasabasında bin 500 kişini zehirlendiği bildirildi. Toplu zehirlenmenin nedeni henüz kesinleşmezken, toplu zehirlenme sonrası Deçan Belediye Başkanı Bashkim Ramosaj, kasabada acil durum ilan etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz pazartesi günü şebeke suyu kaynaklı zehirlenme şüphesiyle tıbbi yardım isteyen Deçan’daki iki kişi hayatını kaybetmiş, şüpheli ölümler İpek Başsavcılığı tarafından da doğrulanmıştı. İpek Savcılık Sözcüsü Shkodran Nikqi yaptığı açıklamada, savcılığın şüpheli şekilde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdiğini belirtti.

Nikqi, İpek Savcılığının yüzlerce vatandaşın zehirlenme belirtileri gösterdiği için tıbbi yardım istemesiyle ortaya çıkan durum nedeniyle Kosova Polisi ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemlerin aldığını vurguladı.

SUDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Deçan Belediyesi Aile Hekimliği Merkezi Müdürü Selman Berisha ise düzenlediği basın toplantısında, hastaların sağlık hizmetlerini Deçan'da sağlık kurumlarında aldığını az sayıda vatandaşın da komşu şehir İpek'e sevk edildiğini aktardı. Berisha, zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Naser Ramadani ise, Deçan’a bağlı köylerden alınan su örneklerini analiz ettiklerini ve su zehirlenmesine rastlamadıklarını kaydetti. İçme suyunun kimyasal yapısının olumlu olduğunu kaydeden Ramadani, durumla ilgili detaylı araştırma yapacaklarını açıkladı.

Deçan’da yaşanan durum nedeniyle Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia ile Savunma Bakanı Armend Mehaj incelemelerde bulunarak, zehirlenen vatandaşları ziyaret etti.

sSağlık Bakanı Vitia yaptığı açıklamada, Deçan’da içme suyunda zehirli maddelere rastlanmadığını ve hayatını kaybeden 2 kişinin ölümlerinin şüphe edilen zehirlenmelerle ilgili olmadığını belirtti.

Kosova'nın bir kentinde 1500 kişi zehirlendi, acil durum ilan edildi Kosova'nın batısında yer alan Deçan kentinde 1500 kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlendiği ve ülkede acil durum ilan edildiği açıklandı.

Kosova'da keşfedilen yeni böcek türüne koronavirüs adı verildi Kosova’nın İpek şehrindeki Bjeshket e Nemuna milli parkında çalışma yapan Priştine Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Halil Ibrahimi, keşfettiği yeni böcek türüne koronavirüs adını verdiğini açıkladı. Ibrahimi, ‘Covid-19 pandemisinin çalışmalarını tamamlamasına yardımcı olduğu için’ bu ismi verdiğini söyledi.