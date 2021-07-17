Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'da sel felaketinin bilançosu her geçen gün artıyor. Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Belçika hükümetinin, sellerde ölenler için aldığı karar doğrultusunda 20 Temmuz'da 12.00'de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Her yılın 21 Temmuz'unda kutlanan ve bu sene koronavirüs sebebi ile sınırlı etkinliklerle düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamaları ise tamamen iptal edildi.

Yerel basında, ölü sayısının 27'ye çıktığı belirtildi.

RESMİ ÖLÜM SAYISI 20, KAYIP SAYISI 19 KİŞİ

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise durumu, "ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en büyük felaket olabilecek sel baskınları" şeklinde tanımlarken resmi ölü sayısını 20, kayıp sayısını 19 olarak açıkladı.

YAĞIŞLAR DURDU, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ülkenin selden etkilenen doğu bölgesinin büyük bölümünde yağışlar dün itibarıyla durdu.

Belli akarsular için sel ve taşkın riskleri sürerken belediyeler suyun çekildiği yerlerde ilk değerlendirmelerini yapmaya başladı.

Sellerden etkilenen 120 civarı belediye, evlerinde izole edilmiş birçok kişiye ulaşmakta hala zorluk çekiyor.

Otoyolların çoğu trafiğe açılamadı, demir yollarının ise 30 Ağustos'a kadar kademeli olarak hizmete girmesi bekleniyor.

İçme sularının kullanılabilirliği hala birçok bölgede sorun olmaya devam ederken vinç ve kamyonlar kentleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg bölgelerini etkilemişti.

Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi. Kayıp sayısının da 1300'e ulaştığı bildirildi.

Almanya ve Belçika’da yaşanan sel felaketinde bilanço artıyor Orta ve batı Avrupa'yı sağanak vurdu. Yaşanan şiddetli yağış sonrası Almanya ve Belçika'da sel meydana geldi. Ülkede çok sayıda kişi afette can verdi.