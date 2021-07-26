Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Fırat Kalkanı Harekât bölgesi sınırları dâhilinde yer alan El-Bab ilçesi Hazvan köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri noktasına yapılan son saldırı PKK ve Esad rejimi iş birliği ile düzenlendi. Türkiye gazetesi iki askerimizin şehit olduğu, iki Mehmetçiğin ise yaralandığı saldırının detaylarına ulaştı. Suriye Millî Ordu Sözcüsü Yusuf Hamud, El-Bab cephesinde Esad askerlerinin birçok noktayı PKK’ya terk ettiğini söyledi. Mehmetçiğin aracına atılan füzenin Şeale yakınlarındaki Hırbet ed Duveyr köyünden fırlatıldığını kaydeden Yusuf Hamud "O nokta Rejim güçleri ve PKK militanları tarafından ortak kullanılan bir alan" dedi.

RUS FÜZESİ İLE VURDU

Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre Türk askerlerini taşıyan askerî araç (Kirpi) lazer güdümlü Rus 9M133 Kornet tipi füze ile vuruldu. Saha kaynakları, Hazvan mihverinde vurulan TSK zırhlısının G 33 askerî noktasından M 12'ye gittiği bilgisini paylaştı. Seyir hâlindeki araca ilişkin hava istihbaratı paylaşımının da olabileceğine dikkat çekiliyor. SMO Komutanlarından Ebu Abdo, bölgede 70 civarında Rus askeri olduğunu ve Tel Rifat, Ziyadiye, Şeale, Minnag Havalimanı hattında devriye faaliyeti yürüttüğünü anlattı. Ebu Abdo, Rus İHA’larının da bölge genelinde 24 saat gözlem uçuşu yaptığını ve son saldırının hemen ardından bölgede Rus savaş uçaklarının görüldüğünü belirtti.

MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

Türk askerî aracını hedef alan saldırının hemen ardından terör hatlarına yönelik Türk İHA ve SİHA’larının da devreye girdiği seri füze ve top atışları başladı. Millî Savunma Bakanlığı vurulan noktalarda en az 7 teröristin öldürüldüğü bilgisini yayınladı. Afrin sınırlarındaki Cebel Ahlem, Marenaz’dan başlayarak Tel Rifat, Mare, El-Bab ve Menbiç’e uzanan 80 kilometrelik koridor da gece boyu süren bombardımanlarda 40’tan fazla terör mevzisi imha edildi.

İDLİB'DE TAHRİK SÜRÜYOR

Astana ve Soçi süreçlerinde Humus, Hama, Guta ve İdlib bölgeleri silahtan arındırılmış (Güvenli Bölge) olarak kabul edildi. 2017 yılı mayıs ayında yürürlüğe giren anlaşma kısa süre sonra Esad-Rus-İran ittifakı tarafından delindi ve 3 bölge yoğun bombardımanlar sonrası muhaliflerden geri alındı. Muhalif güçlerin kontrol ettiği İdlib’de birçok yerleşkeyi de ele geçiren İran ve Rus destekli Esad güçleri açık beldelere dönük bombardımanlarını sürdürüyor. Kurban Bayramı süresince de devam eden bombardımanlarda 24 sivil can verdi.

Sivillerin yaşadığı alanları bombalayan Rus-Esad-İran ittifakı, Cebeli Zaviye başta olmak üzere Anedan ve Dar et İzze yerleşkelerinde konuşlu TSK askerî noktalarına yönelik tacizlerini de sürdürüyor. En son El Bara TSK noktası çevresi füze ve top atışları ile taciz edildi. Atılan füze ve toplar, askerî noktanın 150 metre yakınına düştü.

Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney son yolculuğuna uğurlandı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in naaşı, memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verildi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildiğini duyurdu ve en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Samsun ve Ordu'ya şehit ateşi düştü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney memleketi Ordu'da, Sözleşmeli Er Emrah Arslan ise memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacak.