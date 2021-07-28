Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberde geçen yıl bazı savaş alanlarında elde edilen başarılı sonuçların ardından Türkiye’nin yerli üretimi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), 2021’de yeni ihracat müşterileri kazandığı kaydedildi. 24 adet SİHA alımına dair Türkiye ile anlaşmaya imza atan Polonya’nın ilk NATO üyesi olduğu hatırlatıldı. Haberde Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak’ın TB2’lerle ilgili “Savaşta kendilerini ispatladılar” ifadesine yer verildi. “Ukrayna da donanmasının Karadeniz’de devriye için TB2 satın aldı” bilgisinin paylaşıldığı haberde şu ifadeler kullanıldı: İnsansız hava araç pazarında çok ciddi bir rekabet var. Türkiye ABD, Çin ve İsrail ile rekabet içerisinde. Arnavutluk, Türk İHA’larını almak için 9,7 milyon dolar ayırdı. Diğer Avrupa ülkeleri de Türk SİHA’larını satın alma konusundaki ilgilerini dile getiriyor.

ÜÇ SAVAŞTA BAŞARI

Forbes, Türk SİHA’larının 2020’de üç farklı savaş bölgesinde büyük başarı elde ettiğini belirterek “TB2’ler şubatta İdlib’de Suriye ordusu dize getirdi. Libya’da da kritik bir rol üstlendi. Dağlık Karabağ’da kullanılan TB2’ler Ermenistan ordusunu yendi” ifadesini kullandı.

Fransız medyasından Türk SİHA'larına övgü Fransa'nın prestijli gazetelerinden Le Figaro, Türk SİHA'larına övgü yağdırdı. Türkiye’nin sadece 15 yıl içinde dünyanın başlıca SİHA üreticilerinden olduğunu yazan gazete, Türk SİHA’larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtti.

Bayraktar SİHA’lara son müşteri Arnavutluk Türkiye’de Baykar Savunma şirketi tarafından üretilen Bayraktar TB-2 insansız silahlı hava araçlarına dünyadan talep her geçen gün artıyor. Suriye, Libya ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde savaş ortamında test edilen ve başarısını kanıtlayan SİHA’lara son talip, Arnavutluk oldu.