Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galler’de mühendisler, tamir için Vale of Glamorgan bölgesindeki hangara gönderilen bir Airbus A320 uçağının egzoz borusunda kuş yuvası gördü. Yuvadaki iki yavru kerkenezin günlerdir aç olduğu belirlendi.

"NADİR BİR OLAY"

Hayvanlara yardım derneği RSPCA Cymru ihbar üzerine gelerek kuşları rehabilitasyon için Gower Kuş Hastanesi’ne götürdü. Yardım görevlisi Simon Evans, “Yavru kerkenezler tam zamanında kurtarıldı. Kerkenezler nadiren görülür, uçakta hayvan kurtarmak ise çok daha nadir bir olay” dedi.

Tamircilerin uçağın motorunu çalıştırmamalarının büyük şans olduğunu ifade eden Evans, "Aksi takdirde olay faciayla sonuçlanırdı" diye konuştu. Ümit Atas ve Luciano Ferriera adlarındaki müfettişlerin, karanlıklardan kendilerine bakan bir çift gözü fark etmeleriyle bulunan kerkenezlere 'Ümit' ve 'Lucky' (Şanslı) isimleri verildi.

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