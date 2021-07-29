Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, pandeminin başladığı günden bu yana koronavirüsün en ağır günlerini geçiriyor.

1800 YATAKLI SAHRA HASTANESİ

Ülkede hastanelerde yer kalmazken, hükümet yetkilileri çareyi bir havalimanını hastaneye çevirmekte buldu.

Başkent Bangkok'taki Don Muang Havalimanı'nda yer alan bir kargo deposu bin 800 yataklı bir sahra hastanesine dönüştürüldü.

Özellikle Bangkok’daki hastanelerde yer kalmadığı ve gelen yeni hastaların geri çevrildiği belirtilirken, ülkede geçtiğimiz gün 17 bin 669 vaka sayısı ile rekoru kırıldı.

Ülkenin önemli hastanelerinden Mongkutwattana Hastanesi Müdürü Rienthong Nanna, verdiği demeçte, sahra hastanesinin orta derecede semptomları olan hastalar için tasarlandığını söyledi.

Rienthong, "Orta derecede semptom gösteren hastaların durumları kötüleşirse, Pitak Rachan Sahra Hastanesi adlı diğer sahra hastanemize taşınacaklar" derken vakaların artması durumunda daha fazla sahra hastanesine ihtiyaç duyulacağını da sözlerine ekledi.

NÜFUSUN SADECE YÜZDE 5'İ İKİ DOZ AŞILANDI

Tayland’da hükümet ise, ülke nüfusunun yüzde 5’inin iki doz aşı olması gerekçesiyle aşı programının çok yavaş ve şeffaflıktan yoksun şekilde ilerlettiği için sert bir şekilde eleştiriliyor.

Tayland’da pandeminin başından bu yana yaklaşık 543 bin koronavirüs vakası kaydedilirken, 4 bin 397 kişi ise hayatını kaybetti.