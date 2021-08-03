Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek Rodop ilinde 8, İskeçe’de de 4 olmak üzere 12 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar verdi. 2011’den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı 132’ye yükselirken Rodop, İskeçe ve Evros illerinde faaliyetlerine devam eden toplam okul sayısı 103’e düştü. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Türk azınlığın, son yıllarda azınlık okullarının öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatılmasının üzüntü ve endişeyle karşılandığı belirtilerek, Eğitim Bakanlığının kararı "azınlığa karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası" olarak değerlendirildi. Azınlık eğitiminin statüsünün Lozan Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalar ve Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan protokoller ve sözleşmeler ile belirlendiği vurgulanan açıklamada "Bu yıl açıklanan kapatma kararları bütün ülkenin tatile girdiği bir dönemde yayınlanmıştır. Başlı başına bu durum bile kararın Batı Trakya Türk azınlığına karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" denildi.

ANKARA'DAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada böylelikle Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların "geçici durdurma" yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan'ın uyguladığı politikanın sistematik bir hâl aldığının tescillendiği belirtildi. Yunanistan'ın, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen yeni azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden geldiği ve azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal ettiği belirtilen açıklamada “Uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır. Türkiye, hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda, azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir” denildi.

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