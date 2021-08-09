Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, memurların bu yaz kademeli olarak ofislere dönmesini istedi. Bazı memurların ofise dönmek istemeyebileceği ihtimalinden dolayı bir bakan, bu memurların maaşlarının kesilmesine yönelik çalışma başlattı.

EVDEN ÇALIŞANLA İŞE GELENE AYNI MAAŞI VERMEK ADALETSİZLİK

Daily Mail gazetesine beyanat veren bakan, evden çalışan memurlara ofistekilerle aynı maaşı vermenin adaletsizlik olduğunu savundu. Bakan, “Evden çalışanlar işe gidiş geliş ücreti ödemiyor. Böylece maaşları artmış oluyor. Bu da işe gidenlere haksızlık oluyor” dedi. Hayatın normale dönmesi için insanların ofise dönmelerinin gerektiğini belirten bakan, “Evdeki memurun iş mi yaptığını yoksa televizyon mu seyrettiğini de bilemeyiz. Bence hayatta bir yerlere gelmek isteyenler ofise gelecek, çünkü insanlar ancak bu şekilde başarılı olacak” diye konuştu.

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