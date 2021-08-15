Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan, tamamiyle Taliban'ın kontrolüne geçmek üzere. 34 vilayetin 31'ini alarak Kabil'e kadar ulaşan işgalci güçlerin yakında, Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edebileceği iddiası gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI DA ELE GEÇİRDİLER

Taliban, başkent Kabil’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği’ni ilan edeceğini açıkladı.

TALİBAN 1 BÖLGEYİ ALDI

Taliban sözcüsü, Kabil'deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak, ilçelere "güvenliği sağlamak" için girdiklerini belirtti.

TÜM TİCARİ UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

NATO yetkilisi basına verdiği demeçte, Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını ve yalnızca askeri uçaklara izin verildiğini aktardı. Havaalanı, çok sayıda ülke tarafından vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatları tahliye etmek amacı ile kullanılıyor.

Halk, Taliban'dan kaçıyor Taliban'ın tek tek vilayet merkezlerini ele geçirmesinin ardından, halk Afganistan'dan kaçmaya başladı.

Taliban, başkent Kabil'e girdi! Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e her yönden girmeye başladığı belirtildi. Örgüt, yönetimin "barışçıl" yollardan devralınması için hükümetle görüşmelere başlandığını duyurdu. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Taliban 5 bin mahkumu serbest bıraktı Afganistan’ın 31 vilayetini kontrol altına alan ve başkent Kabil’e doğru ilerleyen Taliban, Pıli Çarhi’deki hapishanedeki 5 bin mahkumu serbest bıraktı.

Taliban savaşçıları Raşid Dostum’un evine girdi Afganistan'da ilerleyişini durdurulamayan ve bugün başkent Kabil'e giren Taliban savaşçılarının, dün Raşid Dostum'un evine girdikleri görüntüler ortaya çıktı.