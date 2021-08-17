Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’da 6 ay sonra ilk kez yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası görüldü. Ülkenin en büyük kenti Auckland’da 58 yaşındaki bir kişide yerel kaynaklı Covid-19 tespit edilmesi üzerine hükümet harekete geçti.

3 GÜNLÜK KARANTİNA

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün yaptığı açıklamada, Delta mutasyonlu olduğu tahmin edilen yeni vaka nedeniyle ülke genelinde 3 günlük karantina ilan etti. "Başaramazsak başka yerlerde neler olabileceğini gördük. Sadece bir şansımız var” ifadelerini kullanan Ardern, en düşük tedbirlerden başlayıp uzun süre karantinada kalmak yerine en sert tedbirle başlayıp sürecin kısalmasının daha faydalı olacağını söyledi. Avustralya’daki duruma bakmanın bunu anlamak için yeterli olacağını belirten Ardern, sert tedbir alıp erken bitirmenin oldukça verimli olduğunu ifade etti. Yeni Zelanda'nın dünyada Delta mutasyonunun en son görüldüğü yerlerden biri olduğunu kaydeden Ardern, "Son zamanlarda sınır karantinası uyguladığımız her vakada Delta mutasyonu görüldü. Delta dünya çapında artıyor" dedi.

5 MİLYON NÜFUSA SAHİP ÜLKEDE SADECE 26 ÖLÜM YAŞANDI

Yeni Zelanda'da karantina kapsamında bu gece itibarıyla kapanma uygulanacak. Auckland ve Coromandel bölgesinde ise tedbirlerin bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Yaklaşık 5 milyonluk bir nüfusta sahip Yeni Zelanda’da salgının başlangıcından bu yana yalnızca 26 ölüm kayıtlara geçmiş ve ülke salgına karşı aldığı başarılı tedbirlerle gündeme gelmişti.

Toplam 2 bin 926 vakanın görüldüğü ülkede bir yıldan fazla süredir ulusal karantina uygulanmazken, toplanmalarda kısıtlamalar kaldırılmış maske kullanımı da sınırlandırılmıştı. Ancak aşılama sürecinin yavaş ilerlediği ülkede şu ana kadar nüfusun yalnızca yüzde 20’si tamamen aşılandı.

Yeni Zelanda ve Avustralya karantinasız seyahate başlıyor Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki karşılıklı seyahatlerde 19 Nisan'dan itibaren karantina şartı olmayacağı açıklandı.

Yeni Zelanda'da tespit edilen 1 vaka, 7 günlük karantina ilan ettirdi Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük kenti Auckland'de tespit edilen ve kaynağı belirlenemeyen 1 koronavirüs vakası nedeniyle kentte 7 günlük karantina ilan edildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda’da ilk Covid-19 aşısına geçici onay verildi Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına geçici onay verildiğini bildirdi. Böylece ülkenin ilk Covid-19 aşısı onaylanmış oldu.