Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Johnson & Johnson firmasının Janssen isimli korona virüs aşısının özel firma tarafından kullanımını resmi olarak onaylanmadan önce ülkeye getirilmesine onay vermiş ve 500 dozluk teslimat Ukrayna Sağlık Bakanlığının onayıyla resmi olarak gerçekleşmişti.

LİSTEYE GİRDİ

Ukrayna Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararla, Janssen aşısı resmi olarak onaylanırken, Ukrayna’da vatandaşlara uygulanabilecek korona virüs aşıları listesine girdi.

Onayın ardından söz konusu aşıyı olanlar Ukrayna’ya giriş yapabilecek.

Bakan Koca duyurdu: 3 doz aşı daha etkili! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

ABD'den üçüncü doz aşı açıklaması ABD'li sağlık yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olanlara 8 ay sonra üçüncü doz aşıyı tavsiye edeceği bildirildi.