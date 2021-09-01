Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin savunma sanayindeki başarısı dünya basınının manşetlerine taşınmaya devam ediyor.

Ürettiği İHA ve SİHA’larla yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkili sonuçlar alan Türkiye, insansız hava aracı teknolojisini Akıncı TİHA ile bir adım öne taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorlu’da katıldığı BAYKAR Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat Töreni, Yunan basınında geniş yer buldu.

“TÜRKİYE’NİN RIZASINI ARAYACAKLAR”

Kathimerini gazetesi, Erdoğan’ın törende yaptığı konuşmada kullandığı “Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye’nin rızasını arayacak” şeklindeki ifadeye dikkat çekti.

“DÜNYACA TANINIYOR”

Erdoğan’ın, Akıncı’nın “bölgede ve dünyada huzurun, güvenin, barışın ve adaletin tesisi için samimi gayret gösteren Türkiye’nin gücüne güç katacağını” vurguladığı aktarıldı.

Proto Thema da Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı ile birlikte Türkiye’nin, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri hâline geldiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türk savunma sanayiinin özellikle insansız hava aracı yapımı noktasındaki potansiyelinden övgüyle söz ettiği belirtildi. Erdoğan’ın “Türkiye’nin son 19 yılda yazdığı başarı hikâyesinde savunma sanayimiz başrol oynadı. İHA teknolojilerinde ulaştığımız seviye, bütün dünya tarafından tanınan savunma yeteneklerimizin başarısını simgeliyor” şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Kimi Yunan yayın kuruluşları, üstün özelliklere sahip Akıncı TİHA’yı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti.

Erdoğan’ın TİHA’yı imzaladığı an ve TİHA’ların etrafını saran BAYKAR Savunma çalışanlarının kalabalık görüntüsü, Yunan halkına aktarıldı.

Dünya, AKINCI’yı konuşuyor Baykar tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), dünya gündeminde de büyük yankı uyandırdı.

Akıncı TİHA dünya basınında! 'Erdoğan'ın hedefi...' Dünya basını Akıncı TİHA'yı manşetlerine taşıdı. Bloomberg, Türkiye'nin TİHA ile dünyada üç ülkeden biri haline geldiğini yazdı. Haberde, Erdoğan'ın Türk ordusuyla ilgili hedefi aktarıldı.