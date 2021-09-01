Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Pasifik Filosu tarafından yapılan açıklamaya göre; MH-60S helikopteri, USS Abraham Lincoln uçak gemisinden rutin uçuş gerçekleştirmek üzere havalandı. Helikopterin yerel saatle 16.30 sıralarında Güney California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında okyanusuna düştüğü belirtildi.

Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmazken, 1 mürettebatın kurtarıldığı aktarıldı.

Başlatılan arama-kurtarma operasyonu sürüyor.

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