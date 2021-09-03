Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahası yönünden başkent Şam yakınlarındaki bazı noktaları hedef aldığını belirtti. Füzelerin çoğunun Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü aktaran yetkililer, saldırıda yalnızca maddi hasar meydana geldiğini ifade etti. Saldırıda Şam'ın batısındaki Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ndeki rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı bildirildi.

İşgalci İsrail yine Gazze'yi vurdu İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya ve tarım alanına hava saldırısı düzenledi.