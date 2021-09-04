İngiliz otomobil üretici Aston Martin, 1970'lerde ürettiği Bulldog isimli araçları tekrar üretti.
1981'DE SATILMIŞTI
1979 model konsept Bulldog araçlardan biri, firmanın fon ihtiyacı duyması üzerine 1981’de satılmıştı. Satılan araç restore edilip eski gücüne kavuştuktan sonra yeniden gün yüzüne çıktı.
HIZ REKORUNU YENİDEN KIRMAYA ÇALIŞACAK
Richmond’da Hampton mahkeme binası önünde sergilenen araç, Classic Motor Cars (CMC) tarafından restore edildi. Araç, 40 sene önce rekor denemesi yapmış, saatte 320 kilometre hız rekorunu 15 kilometre hız ile kaçırmıştı. Araba önümüzdeki günlerde hız rekorunu yeniden kırmaya çalışacak.
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