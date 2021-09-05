Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyahların Hayatı Önemlidir isimli harekete mensup protestocular, New York şehrindeki Bronx bölgesinde polis karakolunun önünde toplanarak gösteri yaptı.

POLİSLE HALK BİRBİRİNE GİRDİ

Barikatları aşan göstericiler, polise taş ve yumurta attı. Bu sırada göstericilerden birinin, içinde polisler varken polis arabasının üzerine benzin döktüğü görüldü. Neyse ki gösterici, ateşe vermeden bölgeden uzaklaştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Dehşet verici olay güvenlik kameralarına yansırken New York polisi, olayın failinin bulunup yargılanacağını bildirdi.

SİLAHLA GÖRÜLMÜŞTÜ

Rosado, babasıyla birlikte bir silahlı çatışmanın içindeyken elinde silahla görülmüş, polisin ihtarına, isabet etmese de ateşle karşılık vermişti.

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