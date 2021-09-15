Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kâbil’de yaşayan Türk kadın girişimci, burayı sevdiğini ve ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirterek Türkiye’ye dönme planının olmadığını söyledi. 52 yaşındaki Fatma isimli Türk girişimci, 9 yıldır yaşadığı Afganistan'da "güvende olduğunu, bir düzen kurduğunu ve Afganistan'dan ayrılmak istemediğini" dile getirdi. Fatma, 2012’de Afganistan'a yerleştiğini, ilk 2 yıl Mezar-ı Şerif'te yaşadığını son 7 yıldır da Kâbil’de kuaförlük yaptığını söyledi. Fatma, zamanla ülkeyi sevdiğini ve artık Kâbil'de evinde gibi hissettiğini ifade etti. Fatma, Afganistan’ı ve halkını çok sevdiğini belirterek Afganistan'da mutlu olduğunu dile getirdi.

Eşini uzun süre önce kaybeden Fatma'nın, 30-35 yaşlarındaki biri kız, biri erkek iki çocuğu da Türkiye'de yaşıyor. Kendisi ise Kâbil'in Kolala Poşta semtinde geniş bahçeli evinde Kral ve Pamuk adındaki iki köpeğiyle tek başına yaşıyor. Fatma, her gün kuaför dükkânına gittiğini belirtiyor. Fatma "Halk olarak Türklere çok düşkünler. 11 çalışanım var" dedi. Afganistan'da bulunduğu süre boyunca güvenlik problemi yaşamadığını kaydeden Fatma "Dönmeyi düşünmüyorum. Burada rahatım" diye konuştu. Fatma, Taliban’ın Kâbil'i kontrol etme sürecindeki belirsizlik nedeniyle dükkânını bir hafta boyunca açamadığını dile getirdi.

Afganistan’da 100 ABD vatandaşı mahsur kaldı! Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ABD operasyonlarla Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etti ama halen ülkede mahsur olarak kalan 100 kadar Amerikalı olduğu iddia edildi.