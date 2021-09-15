Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtiraf niteliğinde ifadelerin yer aldığı, The Economist'te yayınlanan makalede "Avrupalıların çoğunun Brüksel'de büyük bir Müslüman ulus istemediği" belirtildi. Türkiye'nin herhangi bir AB ülkesinden daha büyük ve halkının çoğunlukla Müslüman olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi: Pek çok Avrupalı seçmen, böyle bir ulusun AB'ye katılması ihtimaline korkuyla bakıyor. Dolayısıyla, demokratik yeterliliği ne olursa olsun AB'nin Türkiye'yi kabul etmeme ihtimali var. Bunun işaretleri, Avrupalı liderlerin sonucunu garanti etmeyecekleri 'açık uçlu bir süreç' üzerinde ısrarda bulundukları 2005 yılında üyelik müzakerelerinin başlangıcından beri mevcuttu. Diğer taraftan Afgan sığınmacıların durumuna işaret edilen analizde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 'Avrupa'nın mülteci deposu' olmayacağını söyledi. Türklerin çoğu aynı fikirde" hatırlatması yapıldı.

BM'den Türkiye'ye övgü: Dünyaya örnek oluyor Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye’ye “ihtiyacı olan tüm insanlara koruma sağlama kararlılığından” dolayı övgüde bulunarak “Türkiye, yalnızca milyonlarca mülteciyi korumaya devam etmesiyle değil, aynı zamanda onlara nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle da dünyaya örnek oluyor” ifadesini kullandı.