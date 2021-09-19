Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela fedakar anne Mariely Chacon'yi konuşuyor.

Chacon ve ailesi 3 Eylül günü ıssız bir ada olan La Tortuga'ya gitmek üzere bir tekne gezisi düzenledi. Aynı rotada onlarla birlikte başka bir tekne daha seyahat halindeydi. Gezi başladıktan kısa bir süre sonra, teknelerden birinde elektrik arızası olduğu bildirildi. Tekne arızayı giderdikten sonra yeniden yola çıktı ancak şiddetli dalgalar arasında kalan gemi ikiye bölündü. Yolcular ise denizde 70 mil açıkta kaldı.

ÇOCUKLARINI EMZİREREK HAYATA TUTTU

Altı yaşındaki oğlunu ve iki yaşındaki kızını hayatta tutmak için çaresizce çabalayan anne çocuklarını emzirerek hayatta tuttu. Yetkililerin aktardığı bilgiye göre hayatta kalabilmek için kendi idrarını içti. Tüm kurtulma çabalarına rağmen, Chacon şiddetli sıcak çarpması ve dehidrasyon sonucu hayatını kaybetti.

ÖLÜ ANNELERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR

Talihsiz annenin çocuklarını emzirdiği sırada dehidrasyonun tetiklendiği ve bu sebeple organ yetmezliği yaşadığı kaydedildi. Gemi kazasından dört gün sonra çocuklar, küçük bir cankurtaran sandalında ölü annelerinin cesedine sarılmış halde bulundu.

Venezüella'nın başkenti Karakas'taki bir hastaneye götürülen çocuklar burada birinci derece yanıklar, dehidrasyon ve travma sonrası stres nedeniyle tedaviye alındılar.

Çocukların dadısı ise tekne kazasından sağ çıktı. Fakat 25 yaşındaki genç kadın da yüksek düzeyde dehisrasyon, uyuşukluk ve travma sonrası stres bozukluğundan tedavi görmeye başladı.

BABA VE DİĞER 3 KİŞİ HALA KAYIP

Öte yandan çocukların babası Remis Clambor ve teknede bulunan diğer 3 kişi hala bulunamadı. Hayatını kaybeden anne Chacon için, geçtiğimiz hafta cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi, anne Chacon'a fedakarlığı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

'Açık denizde ölümden kurtulmak Avrupa'ya giriş bileti değil' Avusturya İçişleri Bakanı Sobotka, "Açık denizde kurtarılmanın anlamı Avrupa'ya giriş bileti olmamalı. Bu durum insan kaçakçılarının eline imkan veriyor ve böylelikle ekonomik nedenlerle gelen insanları daha rahat ikna ediyorlar." dedi.