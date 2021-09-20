Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya Adaları grubundaki en aktif volkanlardan biri olarak bilinen La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti.

5 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLADI

İspanyol basınının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

FUTBOL SAHASINA TOPLANDILAR

El Paso'da yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki futbol sahasında toplandığı bilgisi paylaşıldı. Yanardağın 5 ağzından çıkan küllerin ve lavların çevreye zarar vermeye başladığı, lavların evlere doğru ilerlediği bildirildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

La Palma'daki destek için helikopterlerle 200 dolayında takviye ekip gönderildiği, 64 askerin de çalışmalara katıldığı belirtildi. Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarıldığını duyurdu.

Kanarya Adaları’nda yanardağ patladı İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda peş peşe gelen depremlerin ardından La Palma’da yanardağında patlama oldu.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama oldu Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağında dün gece ve bugün 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlama anı kameralarla kayda alınırken yanardağın kraterinden gaz ve duman çıktığı ve lavların yakın mesafeye düştüğü de görüldü.

Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı! O anlar ise kameraya yansıdı Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamerayı dağlarda gezen tilki tarafından çalındı. O anlar ise kameraya yansıdı.