Türkiye Gazetesi

Yeni Delhi'de bir mahkemede yargılanan ünlü çete liderinin duruşması, silahlı saldırganlar tarafından basıldı. Adliyeye avukat kılığında girdikleri öğrenilen iki zanlı, çete liderini olay yerinde öldürdükten sonra kendileri de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

ÜLKENİN ÜNLÜ GANGSTERİNİ ÖLDÜRDÜLER

Hindistan polisinden yapılan açıklamaya göre Rohini'de avukat kılığına giren silahlı kişiler, duruşma sırasında ülkenin ünlü gangsteri Jitender Gogi'yi ateş açarak öldürdü. Polis, Gogi'ye yapılan saldırının "çete savaşının sonucu" olduğunu belirterek saldırganların güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

SALDIRGANLAR DA ÖLDÜRÜLDÜ

Adı açıklanmayan üst düzey bir polis memuru, "Rakip çeteden iki kişi duruşma salonunda Jitender Gogi'ye ateş açtı. Orada bulunan polis hızla müdahale etti ve iki saldırganı öldürdü. Gogi dahil toplam üç ölü var" ifadelerini kullandı.

Hindistan medyasında yer alan görüntülere göre adliye binasındaki silahlı saldırı paniğe neden olurken, silah sesleri duyuluyor.

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