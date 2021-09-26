Türkiye Gazetesi

Nakliye sıkıntısı çeken İngiltere’de gıda ve akaryakıt kıtlığı başladı. Benzin istasyonlarından uzun kuyruklar ulaştı.

AKARYAKIT VE GIDA SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Brexit sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de başlayan nakliyeci eksikliği yüzünden, başta akaryakıt olmak üzere birçok sektör olumsuz yönde etkilendi. Ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanırken, mağduriyet yaşamak istemeyen İngilizler, istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

İngiltere'deki yakıt krizinin ortasında hayal kırıklığı yaşayan bazı müşteriler, bir benzin istasyonunun önünde birbirine girdi. Benzin alımı ya da sıra anlaşmazlığı nedeniyle başladığı tahmin edilen kavgada iki ailenin büyükleri kavgaya tutuşurken, genç aile üyeleri de birbirine saldırdı.

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