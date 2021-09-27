Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Çarşamba günü gerçekleşecek Soçi zirvesine saatler kala İdlib, Halep ve Lazkiye kırsalına yönelik Rus hava saldırıları olağanüstü şekilde arttı.

Rus savaş uçaklarının son hedefi TSK-ÖSO iş birliği ile terörden arındırılan Afrin bölgesi oldu. Rus Su-34 savaş uçakları, Türkiye destekli Suriye Millî Ordusunun PKK terör örgütü ile temas hattını vurdu. Afrin-el-Brad bölgesinde Hamza Tümenine ait askerî eğitim birimi bu bombardımanda yerle bir olurken 7 SMO askeri şehit oldu, en az 20 asker de yaralandı. Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir saldırı sonrası yaptığı açıklamada Rusya’dan bu saldırının intikamını alacaklarını ve Rus ordusunu Suriye topraklarından kovacaklarını söyledi. Suriye Sivil Savunma Birimi, eylül ayı boyunca İdlib-Halep-Lazkiye kırsalında muhalif noktalara 200’ü aşkın saldırı gerçekleştirildiğini ve tamamına yakını sivil hedeflere 400 Rus füzesinin fırlatıldığı bilgisini paylaştı.

TÜRK ÜSLERİNE SIFIR NOKTALAR VURULDU

Rusya’nın 5 Mart Mutabakatı’na rağmen yaptığı bombardımanlarda Şeyh Berekat, El Bara, Cisr eş-Şugur, Kensafra ve Basefon bölgelerinde TSK üslerine sıfır noktaların da vurulması dikkat çekti. İdlib’de olayları takip eden aktivist Enes Maravi, Beşşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’a bağlı birlikler ile Şii milislerin bölgeye yığınak yaptığını söyledi. El Maravi, Hama, Dera, Deyr el Zor, Şam ve Rakka’dan militan, asker, ağır silah ve cephane yüklü konvoyların temas hattına yakın noktalarda konuşlandığını anlattı. Ayrıca Hama ve İdlib kesişme hattında Esad rejiminin yoğun helikopter hareketliliği gözlendi. Muhalif kaynaklar bölgeye komuta kademesinin taşındığını ve rejim-Rusya-İran üçlüsünün saldırı hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

TÜRK BİRLİKLER M-4 KARA YOLUNDA

Cebel Zaviye bölgesinde başlayan ve Afrin’e uzanan Rus füze sağanağının arttığı dakikalarda Türk üslerinin de hareketlendiği görüldü. İdlib-Lazkiye kara yolu M-4’e hareket eden TSK konvoyu otoyol boyunda mevzilendi. Afrin üzerinde SİHA uçuşlarının arttığı da gözlenirken Rus savaş jetlerinin İdlib ve Lazkiye ile birlikte Afrin ve civar bölgelerdeki hareketliliği de sürüyor.

VURULAN GRUPLAR TERÖR LİSTESİNDE DEĞİL

Suriye Millî Ordu Sözcülerinden Mustafa Seceri, Rusya’nın vurduğu eğitim kampının Türkiye’nin müttefiki gruplara ait olduğunu ve Rusya’nın terör listesinde olmadığını hatırlattı. Seceri yaşanan olayı açık bir provokasyon olarak nitelendirdi ve Putin’in tüm kritik görüşmeler öncesi sergilediği katliamlarla masaya avantajlı oturma stratejisini bir kez daha yinelediğini kaydetti. Seceri ayrıca bu saldırının PKK’ya destek niteliği taşıdığına vurgu yaptı. Rusya 5 Mart 2021 tarihinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde yer alan El-Bab-Tarhun ve Cerablus-Humran bölgelerini bombalamıştı. Bir diğer kanlı saldırı ise yine İdlib’de muhalif Feylak el Şam eğitim kampının 26 Ekim 2020 tarihinde Rus uçakları tarafından vurulması oldu. O saldırıda 100 ÖSO askeri can vermişti.

Putin'den Batı’yı tedirgin eden açıklama Vladimir Putin, bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen "Rusya'nın aradığı kişilerden biri Londra’dan Tayland’a giden bir yolcu uçağındaysa, ülke hava sahası üzerinden geçerken uçağı zorla indirtir mi?" sorusuna verdiği cevapla Batı dünyasında tedirginliğe neden oldu.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Rusya, eylül ayı boyunca muhalif bölgelere bomba yağdırırken saldırıların bazıları şöyle:

1 Eylül: İdlib-Al-Hamam köyü ve Lazkiye kırsalı Kibeyne Tepesi’ne 10 füze.

5 Eylül: Lazkiye kırsalı ve İdlib'in güneyinde el-Ahm ve Deir Sünbul’a füze saldırısı.

7 Eylül: İdlib'in kuzeyinde Meryem kampı bombardımanı.

9 Eylül: İdlib'in güneyi Kansafra kasabası, Lazkiye kırsalı ve İdlib'in batısında Kinda beldesinin bombalanması.

11 Eylül: İdlib güneyi Kansafra'ya 4 füze.

13 Eylül: İdlib'in güneyi Kansafra, Türk askerî noktasının bulunduğu El-Bara'ya saldırı. Aynı gün İdlib'in güneyinde Deir Sunbul ve Halep'in batısındaki Şeyh Süleyman köyüne toplam 11 füze.

14 Eylül: Halep'in batısı Dar-et İzze bölgesine 4 füze.

17 Eylül: Halep'in batısında Türk askerî üssünün bulunduğu Cebel Şeyh Barakat'a 9 füze.

18 Eylül: İdlib'in güneyi El Bara'ya 4 füze ve Halep'in batısı Kinda beldesi, İdlib güneyi Albilon’a toplam 13 füze.

20 Eylül: İdlib'in Şeyh Bahr bölgesi bombalandı.

24 Eylül: İdlib'in Al-Ghassaniyah köyüne 4 füze.

26 Eylül: Cebeli Zaviye’de 5 farklı noktaya hava saldırısı. Afrin’de Brad köyüne hava bombardımanı.