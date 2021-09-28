Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmediğini vurguladı.

Bakanlık, teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladığı bilgisini verdi.

"HER TÜRLÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bakanlığın açıklamasında, "Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" sözlerine de yer verildi.

Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'nın hain saldırı planı istihbarata takıldı Gaziantep'te emniyet güçlerinin dikkati, PKK'nın kanlı eylem girişimini engelledi. Bakanlık, Valiliğin arka bölümünde bulunan parkta paket içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneğinin bulunup kontrollü bir biçimde imha edildiğini duyurdu.