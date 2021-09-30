Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD’nin Maryland eyaletindeki dört yaşındaki bir kıza, mevsimlik grip aşısı yaptırmak için gittiği eczanede Covid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığı ortaya çıktı.

Anne Victoria Olivier, Baltimore’daki Walgreens adlı sağlık merkezine götürdüğü kızına eczacının yanlışlıkla yetişkin dozda Pfizer Covid-19 aşısı yaptığını öğrenince şok geçirdiğini söyledi. Walgreens’in sözcüsü Phil Caruso, hasta güvenliğinin şirketin “birinci önceliği” olduğunu belirterek “Bunun gibi olaylar son derece nadirdir ve konuyu çok ciddiye alıyoruz. Hastanın ailesiyle temasa geçerek özür diledik” ifadesinde bulundu.

Anne Olivier ise şu ana kadar çocuğunda önemli bir yan etki görülmediğini söyledi.

ABD'de Covid aşısı olmayan 175 kişi işten çıkarıldı ABD'de Kuzey Carolina eyaletinde bir hastane zinciri Covid aşısı olmayan 175 kişiyi işten çıkardı.

DSÖ, Covid-19'un kökenini yeniden araştıracak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün kökenine ilişkin araştırmalarını yeniden başlatacağını duyurdu.

Ani ölümlerin nedeni Covid aşıları değil Son günlerde giderek artan kalp krizine bağlı ani ölümler endişe verici boyutlara ulaştı. Özellikle gençler arasında görülen beklenmedik kalp krizleri kafaları karıştırıştırken uzmanlar ölümlerin aşı ile ilgisi olmadığını söylüyor.