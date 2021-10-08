Türkiye Gazetesi

Almanya'da yeni hükumetin kurulması sonrası siyasete veda edecek olan Başbakan Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirerek "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı" dedi.

Seibert, Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu belirterek "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, NATO PARTNERİDİR"

Farklı değerlendirmeler olduğunda bile görüşmeye devam edildiğini vurgulayan Seibert, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir." ifadelerini kullandı.

Seibert, Alman hükümetinin, özellikle Suriye’den milyonlarca insanı kabul etmesinden dolayı Türkiye’nin başarısına işaret ettiğini belirterek "Bunun Avrupa tarafından kabul edilmesi gerekiyor." dedi. Seibert, bunun, AB’nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatının temel düşüncesi olduğunu kaydetti.

Merkel bıraktı, partisi kaybetti Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD, genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı. Merkel'in partisinin adayı CDU Genel Başkanı yüzde 24,1 ile ikinci oldu. Seçimin galibi Scholz “Alman halkı Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberallere oy vererek koalisyonu belirledi. Halk, Hıristiyan Birlik partilerini de muhalefette istedi” dedi