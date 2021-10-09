Türkiye Gazetesi

Polonya Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar, “Polonya, AB’den ayrılmak mı istiyor” sorusunu beraberinde getirirken, Brüksel “misilleme” hazırlığında. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin yasal düzeninin kurucu ilkelerini koruyacaklarını belirterek, “AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız” dedi.

“ATEŞLE OYNUYOR”

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, “Polonya’daki bu hükümet ateşle oynuyor” diye konuştu.

EKONOMİK YAPTIRIMA NEDEN OLABİLİR

Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune da kararın ekonomik yaptırıma neden olabileceğine işaret ederek, “Fiilen AB’den çıkma riski var” ifadelerini kullandı.

POLONYA TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Mahkeme kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise ülkesinin Polexit (Polonya’nın AB’den ayrılması) planı olmadığını söyledi.

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