Türkiye Gazetesi

ABD basınında çıkan haberlere göre Irak savaşında Amerikan askerlerine komuta eden Odierno kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 2003 yılında Irak’ın Süleymaniye kentinde karargah kurmuş olan Türk askerlerinin başına çuval geçiren ve 60 saat boyunca alıkoyarak sorgulayan birliğin komutanı olan Odierno, Türk kamuoyunda "çuvalcı general" olarak tanınıyordu.

ACIMASIZLIĞI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Irak’ta 3 kez görev yapan Odierno, görevi sırasında sıklıkla sert yöntemlere başvurmasıyla tanınıyor. Evlerin kapılarını kıran, Iraklıları evlerinden alarak sokaklarda sürükleyen ve tutukluları Ebu Gureyb Cezaevi'ne atan 4. Piyade Tümeni'ne de komuta etti. Ebu Gureyb Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti.

SADDAM İÇİN SÖYLEDİKLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Odierno, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yakalandığında "Direnemeyeceği bir çukurun dibindeydi. Sıçan gibi yakalandı." sözlerini kullanmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar, görevini Orgeneral Musa Avsever'e devretti.